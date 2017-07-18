По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шенноном мировые СМИ пришли к выводу, что российская и американская стороны оказались как никогда близки к решению проблемы российской дипсобственности в США, однако до окончательного решения вопроса дело еще не дошло.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам длившихся три часа переговоров с американской стороной, Сергей Рябков прокомментировал ситуацию и сказал: «Почти, почти».

Шеннон же проигнорировал данный вопрос, отмечает СNN.

Напомним, ранее первый замглавы Госдепа США Джон Салливан заявил о том, что Вашингтон еще не пришел к окончательной договоренности с Москвой по дипломатической собственности России, арестованной ранее в США.