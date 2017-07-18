Перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является только вопросом времени, считает вице-президент США Майкл Пенс.

«Обещаю вам: придет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вопрос не «если», а только «когда», — сказал Пенс, выступая в понедельник на конференции в Вашингтоне.

Ранее тезис о неделимости Иерусалима как столицы государства Израиль подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Тель-Авив является прекрасным городом, экономическим центром, но это не Иерусалим, как для США любой другой город — это не Вашингтон», — подчеркнул Нетаньяху. Он добавил, что «посольства всех стран должны находиться в Иерусалиме».