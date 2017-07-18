Филиал геофизической службы РАН зарегистрировал серию землетрясений возле Камчатки.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя РАН сообщает, что среди большого количества сейсмособытий можно выделить три основных. Их магнитуда составила от 4,9 до 5,4. Кроме того, землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Берингова моря и Тихого океана во вторник в 11:34 по местному времени.

Эпицентр природного катаклизма находился в 288 км юго-восточнее расположенного на командорском о. Беринга села Никольское Алеутского района (это ближайший населенный пункт).

Угроза цунами была снята с района.