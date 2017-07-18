ДТП с участием грузовика произошло во вторник утром на столичном проспекте Маршала Жукова. В результате столкновения грузовика и легковушки один человек погиб, еще трое получили ранения.

«На проспекте Маршала Жукова столкнулись грузовое и легковое транспортные средства. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали», — заявили в пресс-службе столичного ГИБДД, сообщает «Газета.ру».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.