Международная олимпиада по математике открылась в понедельник в бразильском городе Рио-де-Жанейро. По словам организаторов мероприятия, в 2017 году решение принять участие в состязании приняли рекордное число стран.

«Сегодня мы встречаем молодых людей из 112 стран. Это означает, что речь идет о самой масштабной и широкой Международной олимпиаде по математике наших дней. Мы очень гордимся этим», — подчеркнул президент бразильского Института чистой и прикладной математики Марселу Виана.

Олимпиада продлится в Бразилии до 21 июля, когда будут подведены итоги соревнования. Основной этап математического конкурса пройдет 18 и 19 июля. По правилам олимпиалы, каждый участник получит три задачи, на решение каждой из которых отводится в среднем по 1,5 часа. По итогам решения этих шести задач школьникам выставят соответствующие баллы.