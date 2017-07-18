Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал причины, почему страна не может войти в число цивилизованных европейских стран.

«Уровень преступности на Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны», — заявил Аваков.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», украинский политик также отметил, что, несмотря на негативную ситуацию в стране, наблюдается позитивная динамика: уровень преступности на территории страны снижается, а раскрываемость преступлений постепенно повышается.