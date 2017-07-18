Порядка 400 промышленных предприятий в сирийской провинции Алеппо возобновили производственный процесс, передает агентство САНА со ссылкой на сообщение главы города Хазема Аджана.

По его словам, 374 предприятия уже вернулись к работе благодаря существенной помощи правительства и иностранных инвесторов. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», общий объем инвестиций превысил 4 млрд сирийских фунтов.

Аджан заявил, что промышленники готовы продолжать производство в провинции, несмотря на сложную обстановку в регионе.