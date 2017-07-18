Губернатор сирийской провинции Даръа Мухаммед Халед аль-Ханнус встретился с представителями ЮНИСЕФ, чтобы обсудить ситуацию в области водоснабжения, санитарии, здравоохранения и образования.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», политик выразил благодарность международным организациям, которые действуют в Сирии. Кроме того, он пообещал оказывать им содействие.

Аль-Ханнус отметил, что в провинции по-прежнему имеет место проблема с водоснабжением. Насосы на станциях не работают из-за поврежденных линий электропередач. Эта проблема стоит особенно остро перед западными районами провинции.

Кроме того, из-за действий террористов Даръа испытывает нехватку машин скорой помощи.