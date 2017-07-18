Новейший российский корвет «Совершенный» в четверг войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага РФ на судне состоится во Владивостоке, заявил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

«После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота», — сообщил Матвеев. По его словам, в церемонии примут участие представители командования флота, завода, на котором был собран корвет, администрации региона, а также ветераны ВМФ.

Новое судно может выполнять действия в ближней морской зоне и вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийскую поддержку морского десанта.