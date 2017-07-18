Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн планирует создать фонд с целью сбора средств на оплату своих адвокатов в связи с расследованием дела о якобы вмешательстве РФ в ход выборов в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно, что команда Трампа с апреля по июнь текущего года потратила на «юридические услуги» более $677 тыс. Как отмечает агентство, Флинн станет первым соратником Трампа, который начнет сбор средств на подобные нужды.

Флинн ушел в отставку после обвинений в сокрытии полного содержания разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.