Военно-морской флот (ВМФ) США провел первое испытание лазерного оружия в Персидском заливе. По информации телеканала CNN, оно точнее, чем пуля.

Капитан корабля USS Ponce Кристофер Уэлс отметил, что это многопрофильная система вооружения, которая может быть использована против множества целей.

Орудие было испытано на цели в виде беспилотного самолета. Летательный аппарат был сбит лазерным лучом в рекордно короткие сроки, отмечает телеканал.

Отмечается, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора, и три человека для обслуживания лазера.