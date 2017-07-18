Лидер Гватемалы Джимми Моралес ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы отремонтировать дорожную сеть.

Как сообщает официальный Twitter правительства этой центральноамериканской страны, совет министров ввел чрезвычайное положение для восстановления дорог на территории Гватемалы.

По данным местных СМИ, указ вступит в силу со вторника. Чрезвычайное положение продлится 30 дней после его опубликования.

Моралес решил пойти на этот шаг из-за состояния дорог, которые страдают от проливных дождей, грузовиков и автобусов, разбивающих дорожное полотно.