Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США предпримут «сильные и быстрые экономические действия» в отношении Венесуэлы, если президент страны созовет учредительное собрание 30 июля, сообщает агентство Reuters.

«Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что выступает за демократию, свободу и верховенство закона, но его сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — приводит слова президента США «Газета.ру». Трамп добавил, что, если Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля, Соединенные Штаты будут вынуждены предпринять «сильные и быстрые экономические действия».

Ранее в Венесуэле состоялся референдум, который не имел официального статуса. В нем участвовали порядка 7,2 млн человек, подавляющее большинство которых отдали свои голоса против созыва учредительного собрания с целью подготовки изменений в конституцию по инициативе президента Мадуро.