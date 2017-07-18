Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил о том, что в республике пройдут выборы в Конституционную ассамблею (КА), несмотря на результаты проведенного оппозицией всеобщего опроса и призывы других стран отказаться от созыва этого органа.

«Я созываю Конституционную ассамблею ради независимости и суверенитета, а Европа пусть говорит что хочет. Нас не волнует, что говорит Европа», — заявил венесуэльский лидер.

Напомним, в минувшее воскресенье в Венесуэле прошел народный референдум, который был организован оппозицией. По результатам волеизъявления народа, против созыва учредительного собрания (Конституционной ассамблеи) высказались почти 6,4 млн человек.