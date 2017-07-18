Японское правительство выделит 1 млрд долларов на поддержку детей и подростков в период до марта 2019 года. Эта акция пройдет в рамках поставленных ранее ООН целей по борьбе с бедностью и голодом в мире.

В понедельник японский министр иностранных дел Фумио Кисида, выступая на форуме по устойчивому развитию в Нью-Йорке, отметил, что страна Восходящего солнца приняла решение предоставить 1 млрд долларов помощи, уделив при этом особое внимание детям.

В первую очередь эти средства используют в сферах образования, здравоохранения, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с гендерным неравенством.

«Стремясь достигнуть Целей устойчивого развития, Япония намерена создавать различные возможности, чтобы никто в обществе не остался позади», — заявил Кисида.