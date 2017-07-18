Тегеран надеется, что конфликт в Йемене не станет причиной прямой конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией, приводит слова руководителя иранского внешнеполитического ведомства Мохаммада Джавада Зарифа в понедельник агентство Reuters.

«Мы, конечно, надеемся, что, если мы не согласимся друг с другом по ситуации в Йемене или по ситуации в Сирии, мы всё еще сможем работать друг с другом, чтобы положить конец этим ситуациям», — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.

Как отмечает «Газета.ру», иранский лидер аятолла Али Хаменеи в мае выступил с критикой в адрес Саудовской Аравии, обвинив власти страны в «почтении к врагам ислама».