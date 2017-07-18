Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что США одобряют решение Евросоюза ввести новые санкции против сирийских военнослужащих и ученых, которых ЕС считает причастными к химатакам в Сирии.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Европейского совета наложить санкции на 16 высокопоставленных военных чиновников и ученых Центра научных исследований и разработок Сирии за их роль в развитии и использовании химического оружия против мирного населения», — говорится в заявлении представителя дипломатического ведомства США.

Ранее сообщалось, что под действие новых санкций попали «восемь высокопоставленных военнослужащих и восемь ученых». Таким образом, в списке значатся 255 представителей сирийских властей и 67 юридических лиц.

Сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химоружия в городе Хан-Шейхун. По ее данным, в результате атаки погибли 80 человек, еще 200 получили ранения. Оппозиционеры возложили вину за инцидент на правительственные войска Сирии. Официальный Дамаск отрицает причастность к химатаке.