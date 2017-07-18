Администрация США резко раскритиковала насилие со стороны «головорезов правительства» Венесуэлы против граждан республики. Об этом в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Представитель американской администрации выступил с резкой критикой действий правительственных войск Венесуэлы и отметил, что их действия подрывают демократию.

«Мы вновь призываем к отмене созыва Конституционной ассамблеи (КА), назначенного на 30 июля, а также к проведению свободных и справедливых выборов», — сказал он. Поводом для акций протеста в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.