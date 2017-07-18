Референдум о независимости Иракского Курдистана станет катастрофой для страны и для всего региона, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего выступления в Нью-Йорке.

«Мы считаем, что референдум — это неверный выбор», — подчеркнул Зариф. По его мнению, последствия возможного референдума коснутся не только курдского населения. «Я считаю, что это скажется катастрофическим образом на безопасности Ирака и будет иметь катастрофическое влияние на региональную безопасность», — отметил министр.

Государственное образование Иракский Курдистан, согласно новой конституции страны, на данный момент имеет статус широкой автономии. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне сообщили о проведении референдума о независимости, который запланирован на 25 сентября.