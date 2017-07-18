Мужская сборная России по водному поло обыграла национальную команду Японии в первом матче группового турнира на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

Российская команда завершила встречу с японцами со счетом 15:9.

Как сообщает RT, на текущий момент российские ватерполисты делят первое место в группе D с хорватскими спортсменами, обыгравшими американскую сборную со счетом 12:8.

Следующий матч российским спортсменам предстоит отыграть с командой Хорватии 19 июля.