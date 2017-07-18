Бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Майкл Капуто считает, что Вашингтону представилась уникальная возможность наладить отношения с Россией, которую администрация США может упустить из-за пристального внимания к расследованию «российского следа» в американских выборах.

«У нас сейчас есть уникальный шанс улучшить отношения с Россией и многими другими странами, но это расследование в особенности мешает реализовать эту возможность», — заявил Капуто в своем интервью телеканалу СNN.

«Наши государства зачастую имеют разные приоритеты, но у нас много общего, особенно у народов США и России. Давайте не будем упускать эту возможность», — добавил он.

Капуто в своем интервью также подчеркнул, что он отрицает какое-либо вмешательство России в электоральный процесс в США.