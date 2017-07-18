Глава российской дипмиссии в США Сергей Кисляк после возвращения в Россию займет место в Совете Федерации. Он будет представлять интересы одного из российских губернаторов, сообщает газета «Ведомости».

Новое назначение Кисляка должно состояться после региональных выборов в сентябре, однако до этого его должны были назвать в числе трех своих кандидатов в сенаторы.

Как ранее сообщали «Известия», Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля. Кисляк занимает должность посла РФ в США уже 9 лет. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как «проводника российского влияния».