Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры в Вашингтоне.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Как ожидалось, главной темой переговоров был вопрос российской дипломатической собственности в США, доступ к которой был закрыт.

От переговоров замглавы МИД РФ и замгоссекретаря США также зависит введение Россией ответных мер на закрытие доступа к дипсобственности. Консультации на уровне замминистров должны были пройти еще 23 июня в Санкт-Петербурге, но были отменены.