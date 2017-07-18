Первый замглавы Госдепа США Джон Салливан заявил о том, что Вашингтон еще не пришел к окончательной договоренности с Москвой по дипломатической собственности России, арестованной ранее в США.

«Эта собственность, о которой вы говорите, является частью более широкого диалога с Российской Федерацией, включающего такие вопросы, как, к примеру, объявление персонами нон грата и выдворение российских дипломатов», — заявил Салливан.

Первый заместитель госсекретаря США также подчеркнул, что, принимая решение о дипсобственности РФ в США, Госдеп будет консультироваться с конгрессом.