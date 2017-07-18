Колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос посетил в понедельник Кубу с официальным визитом. В Гаване он встретился с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро.

Как сообщила газета «Гранма», главы латиноамериканских государств обсудили двусторонние отношения, реализацию мирного соглашения в Колумбии и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Сантос сообщил, что его визит на Остров свободы преследует две цели: поблагодарить правительство страны за участие в процессе мирного урегулирования в Колумбии и укрепить экономические и торговые связи между странами.

Напомним, Куба была местом проведения мирных переговоров между крупнейшей колумбийской леворадикальной повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и администрацией Сантоса на протяжении более чем четырех лет.