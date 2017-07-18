Сын американского лидера Дональд Трамп-младший и адвокат из России Наталья Весельницкая обсуждали на встрече вопросы, касающиеся усыновления детей и «Акт Магнитского». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Напомним, недавно в Америке имел место скандал с участием Трампа-младшего. СМИ стало известно, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были «связи в Кремле» и которая обещала передать ему компромат на Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Кроме того, она опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.