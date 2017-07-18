Минкомсвязь России подготовило проект постановления правительства «О порядке принятия решения о признании сайта в сети интернет копией заблокированного сайта», который имеется в распоряжении «Известий».

Документ определяет критерии, позволяющие установить, что сайт является копией заблокированного ранее интернет-ресурса. Сообщается, что такие «зеркала» сайтов начнут блокировать уже с 1 октября этого года в упрощенном порядке.

Таким образом, «зеркалом» будет считаться ресурс, имеющий сходство с заблокированным сайтом по меньшей мере по трем из четырех характеристик: доменному имени, дизайну и структуре сайта, содержанию, функциональным характеристикам сайта. Согласно проекту Минкомсвязи, копией также может быть признан сайт, на который автоматически переадресуют пользователей с заблокированного ресурса. Кроме того, «зеркалом» будут признаны порталы, на которых поддерживаются учетные записи (логины и пароли) заблокированных сайтов.

«Не будем забывать, что признание сайта «зеркалом» — процесс не автоматический. Закон направлен против пиратов — хитрых и изворотливых негодяев. И чем шире будут критерии, тем сложнее пиратам найти способ избежать блокировки», — заявил руководитель ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минкомсвязь объяснило, что такое «зеркало» сайта