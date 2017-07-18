Минобороны РФ сообщило о том, что в Балтийском море в период с 21 по 28 июля состоится первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017».

«21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения», — отметили в Минобороны РФ.

Как ожидается, в ходе совместных учений флоты РФ и Китая должны будут отработать слаженность действий экипажа кораблей в противодействии морским угрозам, а также укрепить сотрудничество между моряками обеих стран.