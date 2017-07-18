18 июля исполнилось бы 85 лет великому поэту-шестидесятнику Евгению Евтушенко.

В своей колонке «Известиям» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал деятеля искусства «поэтом государственной важности» — У него не было мании величия, а вот само величие было. Была значительность масштабного человека и гражданина. Значительность поэта. В разные периоды жизни он порой казался позером. Мог, например, вполне серьезно учить жизни Теннесси Уильямса, объясняя великому американскому драматургу, как нужно добиваться успеха на театральных подмостках, о чем автор «Трамвая «Желание» остроумно-удивленно написал в своих мемуарах. Но эта поза искупалась пронзительной искренностью его стихотворений, — пишет Швыдкой.

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