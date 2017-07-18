Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что силы международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и российские военные поддерживают эффективные контакты по каналам связи по Сирии.

«Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий», — сообщила Балданса.

При этом представитель американского военного ведомства не стала уточнять, уведомляла ли российская сторона коалицию о ракетных пусках, которые, согласно информации СМИ, корабли ВМФ РФ могут провести в ближайшие две недели в международных водах восточного Средиземноморья близ побережья Сирии, передает «РИА Новости».