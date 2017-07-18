Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила о том, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. м над уровнем моря.

«Во вторник на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 6 тыс. м над уровнем моря», — отмечается в сообщении службы.

Как отметили в главке МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф составил порядка 23 км на юго-восток. Падение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.