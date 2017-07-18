Министерство обороны России обнародовало документы времен Великой Отечественной войны, рассказывающие об освобождении Польши. Согласно материалам, Красная армия активно помогала участникам Варшавского восстания, хотя до сих пор считалось, что СССР его не поддержал. Донесения и свидетельства очевидцев доказывают, что жители Польши встречали советских солдат как освободителей.

«В ходе освобождения Польши наши войска потеряли погибшими более 600 тыс. человек. Наша армия знала, за что воюет», — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, в заявлении Народного комиссариата иностранных дел СССР в июле 1944 года говорилось, что «мы вступаем на территорию Польши как союзное и дружественное государство». Мягков добавил, что вместе с солдатами Красной армии в операции по освобождению Польши участвовали две армии Войска польского.

«Конечно, не везде всё проходило гладко. Но у поляков были веские причины ждать нашу армию: немцы вели себя как оккупанты», — отметил кандидат исторических наук Сергей Дробязко.

Слова историков подтверждают рассекреченные документы. В частности, начальник политуправления 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майор Яшечкин отмечает, что «представители всех слоев» польского населения в благодарность за освобождение «приглашали бойцов и офицеров к себе в квартиры, чтобы отдохнуть и для угощения».

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Минобороны рассекретило подробности освобождения Польши