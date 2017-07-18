С 1 января 2017 года органы власти должны предоставлять гражданам скидку в 30% на платные услуги, в случае если они оказаны через официальный портал госуслуг.

Однако 15 министерств и ведомств до сих пор не дают такой дисконт.

Представители Минкомсвязи заявили, что от части ведомств оплата со скидкой на Единый портал госуслуг не выведена. Кроме того, в ведомстве добавили, что было дано поручение исправить данную ситуацию.

Скидка в 30% вполне существенна. Так, госпошлина за загранпаспорт обойдется в 2 450 руб. вместо 3 500 руб., а замена утерянного или испорченного паспорта будет стоить 1 050 руб. вместо 1 500 руб.

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15 ведомств не дают скидку при оплате пошлин на портале госуслуг