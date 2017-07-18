Совет директоров акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» принял решение о разделении должностей генерального директора и генерального конструктора концерна. Организацию возглавит Вячеслав Михеев, тогда как нынешний глава корпорации Владимир Верба останется на посту генконструктора.

«Функции временного генерального директора концерна возложены на Вячеслава Михеева, а научно-исследовательское и опытно-конструкторское направление деятельности возглавит генеральный конструктор Владимир Верба», — говорится в заявлении пресс-службы концерна.

В сообщении также отмечается, что текущие изменения в руководстве компании сопряжены с предстоящим формированием на базе «Веги» дивизиона разведывательно-информационных систем.

«В связи с требованиями Военно-промышленной комиссии РФ и госкорпорации Ростех по разделению полномочий генерального конструктора и генерального директора руководящий тандем в составе Вербы и Михеева представляется оптимальным решением с точки зрения государственных интересов и перспективы развития предприятия», — добавили в концерне.