В России в конце июня завершился один из крупнейших международных турниров — Кубок конфедераций. Уже в середине июля стартовало первенство страны по футболу.

О шансах команд в новом сезоне премьер-лиги и на международной арене в интервью «Известиям» рассказал бывший наставник столичного «Спартака» Валерий Карпин.

По мнению Карпина, тройка лидеров не изменится: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» по-прежнему будут разыгрывать между собой призовые места и звание чемпиона России.

«Всё зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, — огромный плюс для красно-белых, — сказал он.

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Карпин: «У «Спартака» есть все шансы на второе чемпионство»