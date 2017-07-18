Валерий Карпин считает, что «Спартак» имеет шансы на победу
В России в конце июня завершился один из крупнейших международных турниров — Кубок конфедераций. Уже в середине июля стартовало первенство страны по футболу.
О шансах команд в новом сезоне премьер-лиги и на международной арене в интервью «Известиям» рассказал бывший наставник столичного «Спартака» Валерий Карпин.
По мнению Карпина, тройка лидеров не изменится: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» по-прежнему будут разыгрывать между собой призовые места и звание чемпиона России.
«Всё зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, — огромный плюс для красно-белых, — сказал он.
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