Свердловский областной суд сообщил о том, что пятеро подростков, сбежавших в 2016 году из Рефтинского спецучилища, предстанут во вторник перед судом.

«В областном суде стартует процесс по беспорядкам в Рефтинском СУВУ, которые произошли там в августе прошлого года. На скамье подсудимых пять воспитанников этого учреждения закрытого типа», — отмечается в заявлении суда.

Рефтинское училище является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для подростков с девиантным поведением.

Как стало известно следователям, всего в 2016 году было совершено пять побегов из училища.