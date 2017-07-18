Сбежавшие из уральского спецучилища подростки предстанут перед судом
Свердловский областной суд сообщил о том, что пятеро подростков, сбежавших в 2016 году из Рефтинского спецучилища, предстанут во вторник перед судом.
«В областном суде стартует процесс по беспорядкам в Рефтинском СУВУ, которые произошли там в августе прошлого года. На скамье подсудимых пять воспитанников этого учреждения закрытого типа», — отмечается в заявлении суда.
Рефтинское училище является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для подростков с девиантным поведением.
Как стало известно следователям, всего в 2016 году было совершено пять побегов из училища.