Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала существенный рост экспорта овощей в период с января по июнь 2017 года. Об этом говорится в письме Минсельхоза в правительство РФ, которое имеется в распоряжении «Известий».

По данным ФТС, с начала текущего года экспорт российских помидоров вырос почти в четыре раза, а поставки за рубеж отечественных огурцов увеличились на 29%. По мнению представителей отраслевых союзов, основной причиной такого скачка экспорта является увеличение объемов производства. При этом они отмечают, что эта тенденция вряд ли сохранится.

По мнению президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева, причиной роста экспорта стало наращивание отечественного производства. «В России стали больше выращивать овощей. Поэтому, видимо, решили, что можно и увеличить поставки за границу», — сказал Королев в комментарии «Известиям». При этом он добавил, что на данный момент необходимо задуматься о сокращении импорта продукции, так как страна до сих пор покупает за рубежом порядка 1 млн т овощей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экспорт овощей увеличился в разы