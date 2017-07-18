Басманный суд Москвы во вторник намерен огласить решение о продлении срока ареста троим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии».

Как стало известно «РИА Новости», решение суда в отношении Алексея Малобродского, Нины Масляевой и Юрия Итина будет зачитано 18 июля в 11:00 мск.

Ранее в понедельник следователь обратился в Басманный суд с ходатайством о продлении на три месяца ареста экс-директору «Гоголь-центра», бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобородскому.