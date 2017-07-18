Никем не купленный «слишком большой» алмаз могут распилить
Неограненный алмаз «слишком большого» размера, на которого не нашлось покупателей на аукционе Sotheby's, могут распилить на несколько камней.
Алмаз, получивший название «Наш свет», нашли специалисты канадской Lucara Diamond Corp. в 2015 году на месторождении в Ботсване. Масса камня превышает 1,1 тыс. карат — больше него только «Куллинан», сообщает «Газета.ру».
Генеральный директор корпорации Уильям Лэм был уверен, что богатейшие коллекционеры заинтересуются этим необычным лотом, но ошибся. «Наш свет» так никто и не купил.
Сейчас в компании решают, что делать со «слишком большим» алмазом. Не исключено, что его разрежут на несколько частей.