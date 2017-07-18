Неограненный алмаз «слишком большого» размера, на которого не нашлось покупателей на аукционе Sotheby's, могут распилить на несколько камней.

Алмаз, получивший название «Наш свет», нашли специалисты канадской Lucara Diamond Corp. в 2015 году на месторождении в Ботсване. Масса камня превышает 1,1 тыс. карат — больше него только «Куллинан», сообщает «Газета.ру».

Генеральный директор корпорации Уильям Лэм был уверен, что богатейшие коллекционеры заинтересуются этим необычным лотом, но ошибся. «Наш свет» так никто и не купил.

Сейчас в компании решают, что делать со «слишком большим» алмазом. Не исключено, что его разрежут на несколько частей.