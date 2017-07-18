Продажи автомобилей китайских автоконцернов растут второй месяц подряд. По данным аналитического агентства «Автостат», в июне 2017 года число купленных на территории России китайских машин выросло на 11%.

В целом в прошлом месяце жители РФ приобрели 2651 автомобиль китайских брендов.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», лидером среди автоконцернов КНР стал Lifan, на долю которого пришелся 1321 новый автомобиль. Второе место занимает марка Chery, у которой россияне купили 605 машин.

Тройку лидеров замыкает Haval, продавший в России 182 транспортных средства.