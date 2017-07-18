Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Ассоциация российских банков (АРБ) стала элементом пиара одного человека, перестав отвечать интересам кредитных организаций.

С 2002 года главой АРБ является Гарегин Тосунян. Ранее Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельзохбанк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк сообщили о планах выйти из АРБ.

«Общая позиция крупнейших банков связана с тем, что Ассоциация российских банков, к сожалению, перестала отвечать интересам банковского сообщества и превратилась в несменяемую власть одного человека и стала элементом его постоянного пиара», сообщил Греф журналистам.