Павел Масловский, один из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk, ушел с поста главного исполнительного директора компании. Кроме того, как сообщает РБК, золотодобытчик вышел из ее совета директоров.

По словам представителя компании, ожидается сложный переходный период. Однако Масловский сделает всё возможное, чтобы он прошел без эксцессов. Причину отставки золотодобытчик не назвал. Масловский покинул компанию вслед за своим партнером Питером Хамбро.

Хамбро и Масловский основали Petropavlovsk в 1994 году на базе Покровского рудника в Амурской области. Компания вышла на Лондонскую биржу в 2002 году, выручив $1,3 млрд.