Новый крупнейший в Европе парк развлечений «Остров мечты» появится в Москве в 2018 году. Под гигантским стеклянным куполом разместится круглогодичный тематический парк, площадь которого составит около 100 гектаров, он будет оснащен крупнейшим в столице траволатором и будет призван увеличить поток туристов в столице России.

«Туристический поток увеличится в Москве на три миллиона человек. Если сегодня 60% туристов приехали на три дня и уехали, то учитывая, что мы откроем этот парк, больше будут с детьми приезжать сюда, и времяпрепровождение увеличится до пяти–шести дней», — заявил член совета директоров инвестирующей строительство компании Амиран Муцоев. Его слова приводит телеканал «360».

Ранее о планах по строительству огромного пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что семейный парк на острове в Нагатинской пойме вместит в себя магазины, рестораны, отель, концертный зал, кинотеатр и 27 аттракционов.