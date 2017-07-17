Российский спортсмен Александр Поветкин вошел в список «чистых» боксеров в рамках программы Всемирного боксерского совета (ВБС) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), говорится в совместном отчете организаций.

По данным отчета, допинг-пробы, которые Поветкин сдал по программе «Чистый бокс» в 2017 году, дали отрицательный результат. «Чистыми» также признаны экс-чемпион мира Сергей Ковалев и боксеры Матвей Коробов и Ариф Магомедов.

В 2016 году были отменены два поединка с участием Поветкина из-за обнаружения в его допинг-пробе мельдония и остарина. В связи с этими инцидентами российский спортсмен был исключен из рейтингов ВБС и ИБФ.

В ночь на 2 июля 2017 года Поветкин смог одержать победу над украинцем Андреем Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул ВБО и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (ВБА). Россиянин также был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (ИБФ).