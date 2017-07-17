В результате разминирования ливийского города Бенгази погибли 43 инженера Ливийской национальной армии (ЛНА), еще 27 получили ранения.

Как сообщают СМИ, представитель военных указал, что число жертв со стороны мирного населения в результате подрывов на минах за последние 10 дней достигло 19 человек.

С 2014 года армия вела в городе ожесточенную борьбу против экстремистов, в том числе сторонников террористической группировки «Исламское государство» и бандформирований, связанных с «Аль-Каидой» (обе структуры запрещены в РФ).

С середины ноября прошлого года армия начала наступление на западные кварталы, а в последнее время стремилась вытеснить экстремистов из их последних оплотов на севере Бенгази.