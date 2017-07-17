Полиция Капитолия совершила в понедельник два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник «подозрительного автомобиля». Он врезался в патрульную машину и полицейское ограждение у Конгресса США.

Как сообщили стражи порядка, они предупредили сотрудников Конгресса и журналистов о возможном «сильном шуме» за несколько минут до взрыва. Полицейские также заявили об отсутствии доказательств, указывающих на то, что авария связана с терроризмом.

Перед тем, как автомобиль врезался в патрульную машину, другое транспортное средство задело ее. В данный момент стражи порядка выясняют, была ли связь между двумя ДТП и водителями.