Гуманитарные последствия операции по освобождению иракского города Мосул от террористов ИГ (организация запрещена в РФ) оказались еще хуже самых пессимистичных прогнозов ООН, заявила в понедельник координатор гумпомощи в Ираке Лиз Гранде.

Гранде рассказала о трех возможных сценариях развития событий, которые предполагали в ООН. «Тогда мы говорили, что при самом вероятном сценарии город могут покинуть 450 тысяч. Худший сценарий состоял в том, что будут затронуты миллион человек, из которых 750 тысяч покинут дома. В реальности же к концу боевых действий мы существенно превзошли наихудший сценарий. Из Мосула бежали 940 тысяч человек», — пояснила она.

При этом Гранде отметила тщательную подготовку военной операции со стороны иракских силовиков, главной задачей которых была минимизация жертв среди мирного населения. Координатор гуманитарной помощи в Ираке добавила, что на данный момент количество вынужденных беженцев превышает 700 тыс. человек, 320 тыс. из которых были размещены в специальных лагерях, а остальные 390 тыс. человек разместились у друзей, родственников, в мечетях и госучреждениях.