Житель Саратовской области Сергей Уханов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о содействии в возвращении его шестилетней дочери и ее полуторагодовалой сестры, которые вместе с матерью и ее сожителем были задержаны на территории Турецкой республики, из Турции на родину.

«Рамзан Ахматович Кадыров уже неоднократно выручал наших граждан из тюрем других стран, мы просим, чтобы он вмешался и поспособствовал возвращению домой хотя бы детей. К сожалению, на данный момент так и не ясно, вернутся дети или нет», — заявил Уханов, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Уханова отправилась вместе с дочерями и гражданским мужем в середине июня в Анкару на отдых, позднее, 7 июля, семья была задержана при попытке пересечь сирийско-турецкую границу по поддельным документам.

Саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя также сообщала ранее, что в настоящее время российской стороной принимаются меры для возвращения старшей дочери Ухановой на родину, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова, который также сейчас находится в Турции, уже истекает.