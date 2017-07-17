В Вашингтоне в понедельник начались переговоры заместителей глав МИД России и США Сергея Рябкова и Томаса Шеннона, ожидается обсуждение вопроса российской дипломатической собственности.

От переговоров замглавы МИД РФ и замгоссекретаря США также зависит введение Россией ответных мер на закрытие доступа к дипсобственности. Консультации на уровне замминистров должны были пройти еще 23 июня в Санкт-Петербурге, но были отменены.

Рябков, комментируя перенос встречи с Шенноном, заявил тогда, что в отношениях Москвы и Вашингтона сложилась неподходящая для проведения консультаций обстановка.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что со стороны США было бы непорядочно требовать от Москвы «чего-то взамен» за разблокировку собственности. Министр иностранных дел России сравнил такое поведение со стороны США с поведением «бандитов с большой дороги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ранее возможные требования со стороны США и назвал их неприемлемыми. По его словам, российская дипсобственность должна быть возвращена Москве без каких-либо условий.