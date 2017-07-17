Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Василий Пискарёв и Эрнест Валеев внесли на рассмотрение своим коллегам по нижней палате российского парламента подготовленный ими законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за склонение к суициду, приведшее к смерти человека.

Текст документа уже опубликован в электронной базе документов Госдумы. В нем говорится, что сроки заключения за указанное преступление должны удваиваться (с пяти до десяти лет лишения свободы), если жертвами стали два и более человека.

Авторы законопроекта пояснили, что их инициатива в первую очередь направлена против организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях, поскольку они пользуются интернетом для воздействия на неокрепшую психику подростков и распространяют свое влияние сразу на некий круг лиц.

Тем злоумышленникам, которые занимаются склонением к самоубийству беременных женщин и детей, депутаты предлагают ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы. Такую же меру они считают необходимым применять в отношении тех, кто манипулирует зависимыми от себя или беспомощными людьми.

Сейчас статья 110.1 российского Уголовного кодекса РФ уравнивает в плане наказания всех признаваемых виновными в склонении к суициду вне зависимости от отягчающих обстоятельств и численности жертв (это сформулировано как «один или несколько человек»). Ответственность при этом предусмотрена одинаковая — до пяти лет лишения свободы.

Этот закон для России является новым: президент РФ Владимир Путин подписал его только 7 июня. Необходимость принятия этого документа была обусловлена распространением в интернете «групп смерти», где «кураторы» склоняют пользователей — как правило, несовершеннолетних — к самоубийству.